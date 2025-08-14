Estamos assistindo pelo mundo afora as dificuldades de entendimentos nas contendas parlamentares. O fenômeno de quem está com a razão, quem está com a verdade, quem detém a autoridade para manter a legalidade é posta em “cheque” pelos diversos órgãos de divulgação que acabam usando o “fake news” como arma no seu interesse, destruindo aquilo que resta da decência, pondo em risco o equilíbrio que dá lugar à baderna como final de percurso. Ninguém está sabendo mais o que é o certo e o que é errado diante das diversidades. Os erros estão sendo absolvidos em função da incerteza judiciária que tem no arcabouço de leis necessidades de reformas difíceis de serem realizadas.

Ao final, com a falta premente da justiça a curto prazo o país fica empacado dentro de uma pandemia que assusta o mundo.

“O que fica do que foi” é o resultado do “embrólio” criado pela dominância humana.