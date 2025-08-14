Poder e encanto do belo

É como se as lideranças mundiais estivessem sem régua e sem compasso. E, com isso, a humanidade percebe-se estar sem bússola. Logo – diante das inacreditáveis e suicidas loucuras que ameaçam o mundo – alentador será o reencontro de esperanças. Entre elas, na profética afirmação de Tolstói: “A beleza salvará o mundo”. Pois esta não há como vencê-la. O belo e o bom – e, portanto, a verdade – são inseparáveis. Na certeza disso, também Agostinho de Hipona – o santo Agostinho, formador do Ocidente – permitiu se lhe expandisse a alma num verdadeiro e imortal poema: “Ó, beleza tão antiga e tão nova! Estavas dentro de mim e eu a procurava fora.” Uma ode ao Criador.

Temos – apesar de pressões, de condicionamentos e de dependências – o excepcional privilégio de fazer escolhas. São opções que se nos apresentam até mesmo no cotidiano da existência. E, em cada momento da vida, algumas tornam-se totalizantes, escolhas que alteram rumos. O casamento, a atividade profissional, como referência. No entanto, quantas não seriam as que poderíamos reformular? Quantos os equívocos a serem revistos? E valores que perderam o significado?

A estupidez do materialismo desenfreado – a maldição de até o ser humano estar à venda no mercado das ambições – qualifica o ser humano por sua capacidade de consumo. Há produtores e consumidores; empregadores e empregados; alunos e professores. Somos identificados conforme as classes: A, B, C, D. E, no entanto, queremos ignorar a existência de uma “luta de classes”, realidade que sempre fez parte da condição humana. Não passa de simples conversa – ou de sonho, utopia – a de sermos “todos iguais perante a lei”. Há e sempre houve os “mais iguais”.