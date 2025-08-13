Yuri Alberto passa por cirurgia e preocupa Corinthians

Segundo o clube, o procedimento foi concluído com sucesso. Yuri Alberto segue em recuperação e a alta médica está prevista para quinta-feira. Apesar da boa evolução, a expectativa é de que o atacante fique fora das partidas do Corinthians por algumas semanas, sem previsão exata de retorno aos gramados.

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, precisou ser submetido a uma cirurgia em São Paulo na madrugada desta quarta-feira (13), após sentir fortes dores abdominais. O procedimento foi realizado no Hospital Vila Nova Star, onde o jogador recebeu o diagnóstico de hérnia inguinal, condição que exige intervenção cirúrgica para evitar complicações.

A hérnia inguinal ocorre quando parte do intestino ou outro órgão abdominal protrude através de uma abertura na parede da virilha. O problema não é incomum entre atletas e já afetou outros jogadores do Corinthians, como o zagueiro Gustavo Henrique, que retornou aos treinos após cerca de dois meses, e o lateral-esquerdo Hugo, que ainda está afastado.

Impacto no ataque do Corinthians

A cirurgia de Yuri Alberto se soma a outros desfalques recentes no setor ofensivo. Memphis Depay, por exemplo, sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, e deve permanecer pelo menos um mês afastado.

Yuri Alberto havia voltado recentemente aos jogos após dois meses parado devido a uma fratura na região lombar da coluna. Desde o retorno, participou de cinco partidas, mas ainda não marcou gols pelo time paulista.

Nota oficial do Corinthians