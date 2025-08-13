Miniginásio terá nova programação esportiva gratuita; confira

Após passar por uma reforma completa, o Ginásio de Esportes José de Oliveira Garcia Neto (Miniginásio) reabrirá suas portas com uma nova programação de atividades esportivas gratuitas. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Semeslam), busca expandir o acesso ao esporte na cidade.
A partir de 18 de agosto, os interessados poderão se inscrever para as seguintes modalidades:
- Basquete 3x3: para adolescentes de 14 a 17 anos, às terças e quintas-feiras, das 16h30 às 18h.
- Voleibol Sentado: para pessoas com deficiência física ou de locomoção a partir de 12 anos, às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h.
- Vivências Paradesportivas: voltada exclusivamente para organizações da sociedade civil que atendem pessoas com deficiência, com o objetivo de promover o desenvolvimento motor em modalidades como bocha, vôlei sentado, atletismo e tênis de mesa. As aulas acontecerão às sextas-feiras, das 9h30 às 11h.
A professora da Semeslam, Beatriz Beig, destacou que o objetivo é aumentar o número de atendimentos, com novas turmas e horários, e que, após a reforma, o ginásio deverá receber cerca de 600 pessoas por semana.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3433-4588 ou (19) 3422-0233 (falar com Camila), ou presencialmente no Ginásio Municipal Waldemar Blatskauskas, na Rua Silva Jardim, 2.122.
A reforma, entregue no último sábado (9), incluiu a troca de sistemas de drenagem e energia, instalação de nova iluminação, renovação dos vestiários e quadras, além de outras melhorias estruturais. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Helinho Zanatta e o secretário de Esportes, Roger Carneiro, ressaltaram que a obra é o primeiro passo para o desenvolvimento do esporte na cidade, com o objetivo de entregar espaços de qualidade para a população.