EM PIRACICABA

Miniginásio terá nova programação esportiva gratuita; confira

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
A partir de segunda-feira (18) estarão abertas as inscrições para novas turmas nas modalidades de basquete 3x3, destinado a adolescentes dos 14 aos 17 anos
A partir de segunda-feira (18) estarão abertas as inscrições para novas turmas nas modalidades de basquete 3x3, destinado a adolescentes dos 14 aos 17 anos

Após passar por uma reforma completa, o Ginásio de Esportes José de Oliveira Garcia Neto (Miniginásio) reabrirá suas portas com uma nova programação de atividades esportivas gratuitas. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Semeslam), busca expandir o acesso ao esporte na cidade.

A partir de 18 de agosto, os interessados poderão se inscrever para as seguintes modalidades:

  • Basquete 3x3: para adolescentes de 14 a 17 anos, às terças e quintas-feiras, das 16h30 às 18h.
  • Voleibol Sentado: para pessoas com deficiência física ou de locomoção a partir de 12 anos, às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h.
  • Vivências Paradesportivas: voltada exclusivamente para organizações da sociedade civil que atendem pessoas com deficiência, com o objetivo de promover o desenvolvimento motor em modalidades como bocha, vôlei sentado, atletismo e tênis de mesa. As aulas acontecerão às sextas-feiras, das 9h30 às 11h.

A professora da Semeslam, Beatriz Beig, destacou que o objetivo é aumentar o número de atendimentos, com novas turmas e horários, e que, após a reforma, o ginásio deverá receber cerca de 600 pessoas por semana.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3433-4588 ou (19) 3422-0233 (falar com Camila), ou presencialmente no Ginásio Municipal Waldemar Blatskauskas, na Rua Silva Jardim, 2.122.

A reforma, entregue no último sábado (9), incluiu a troca de sistemas de drenagem e energia, instalação de nova iluminação, renovação dos vestiários e quadras, além de outras melhorias estruturais. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Helinho Zanatta e o secretário de Esportes, Roger Carneiro, ressaltaram que a obra é o primeiro passo para o desenvolvimento do esporte na cidade, com o objetivo de entregar espaços de qualidade para a população.

