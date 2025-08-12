Militarização não rima com Educação

Nesta semana, os meios de comunicação publicaram uma notícia da maior importância para todos os que defendem uma educação pública de qualidade no estado de São Paulo. O governo de Tarcísio de Freitas e o secretário estadual da Educação, Renato Feder admitiram que não poderá implementar escolas cívico-militares, tendo em vista que a APEOESP – por minha iniciativa como segunda presidenta do sindicato e deputada estadual – conquistou sentença em Ação Direta de Inconstitucionalidade que proíbe contratação de policiais aposentados para atuarem nas escolas estaduais.

Tenho orgulho da nossa Apeoesp. Com todas as dificuldades, temos conseguido resistir aos ataques deste governo, que são muitos e profundos. Tarcísio de Freitas tem como foco de sua política desmontar as políticas públicas e, no caso da Educação básica, pretende oferecer um ensino pobre para os filhos e filhas da classe trabalhadora, que não garante de fato uma sólida formação que possa dar aos estudantes autonomia intelectual para decidir seu futuro, para a continuidade dos estudos, para sua vida profissional e pessoal.

Estamos atuando sempre no sentido de garantir os direitos profissionais da nossa categoria, porém nosso olhar vai muito além, pois o nosso compromisso é com os direitos educacionais de toda a população. Assim, não podemos deixar de nos indignar com a plataformização, que esvazia o currículo escolar e reduz o acesso dos estudantes ao conhecimento. Não posso concordar com o autoritarismo deste governo na relação com os professores, a vigilância sobre seu trabalho nas salas de aula, o assédio moral, o cerceamento da liberdade de ensinar e aprender, que afeta tanto os professores quanto os estudantes.