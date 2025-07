Paquetá é inocentado de acusação de envolvimento com apostas

Essa decisão aponta para uma falha do atleta em colaborar plenamente com as apurações da FA, mesmo que o mérito das acusações de envolvimento em apostas não tenha sido comprovado. A punição financeira será definida em breve.

Lucas Paquetá se manisfestou sobre o resultado



"Os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level (Alastair Campbell, Jonathan Hyman, Dan Lowen), Nick de Marco KC, e Kendrah Potts - obrigado por tudo. Toda glória e toda honra seja dada a Deus!", disse.