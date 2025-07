Reflexão de Bert Hellinger sobre Constelação Familiar

Bert Hellinger, foi psicoterapeuta e escritor, conhecido mundialmente pela criação do método "Constelação Familiar”.

Passeando por anotações, textos e estudos do curso sobre Constelação Sistêmica, e pesquisando em sites confiáveis de profissionais consteladores, trago uma breve reflexão sobre este método (que conta com uma enorme efetividade e resultados extraordinários), segundo Hellinger.

Para Hellinger o reconhecimento do amor que existe no seio das famílias (sistemas familiares) comove as pessoas e muda suas vidas. Porque um amor rompido em gerações anteriores pode causar sofrimentos aos membros posteriores de uma família, e o processo de cura exige que os primeiros sejam relembrados.