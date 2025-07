Seleção Brasileira goleia o Uruguai e vai à final da Copa América

Além de se classificar para a final da Copa América, o Brasil também garantiu uma vaga nas Olimpíadas de 2028, que acontecerá em Los Angeles – EUA. Apesar de ainda não ter sido confirmada pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), a classificação segue os mesmos critérios da última vez que as brasileiras foram para as Olimpíadas, em Paris 2024.

Pela 10ª vez, a Seleção Brasileira feminina chega à final da Copa América. Após golear o Uruguai por 5x1 nas semifinais, as Canarinhas seguem para o último confronto contra a Colômbia, que venceu a Argentina nos pênaltis por 5x4. A final da competição está marcada para o próximo sábado, 02/08, às 18h de Brasília, com transmissão da TV Brasil e SporTV.

Com três medalhas de prata conquistadas, a última em Prais 2024, essa será a 9ª vez que a Seleção Feminina de Futebol do Brasil se classifica para as Olimpíadas. As Canarinhas se tornaram a primeira equipe brasileira a se classificar para a edição de 2028.