XV de Piracicaba empresta Igor Bolt ao Náutico para Série C

O XV de Piracicaba anunciou nesta quarta-feira (30) o empréstimo do atacante Igor Bolt ao Náutico para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O vínculo do jogador com o Timbu será até o final da competição.

Nesta temporada, Bolt anotou três gols e duas assistências em sete jogos pelo Nhô Quim na Série A2 do Campeonato Paulista. Após o término do estadual, ele foi emprestado à Ferroviária, onde disputou oito partidas na Série B.