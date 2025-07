Piracicabano vence Campeonato Paulista de boxe e mira Brasileiro

O pugilista Felipe Yohan, da equipe Top Boxe Piracicaba, brilhou no Campeonato Paulista de Boxe da classe Cadete (até 57 kg), conquistando o tricampeonato e garantindo sua vaga para o Campeonato Brasileiro. A jornada vitoriosa do atleta de 15 anos foi marcada por duas atuações dominantes no torneio.

A primeira luta de Yohan foi no sábado, 26 de julho, pelas semifinais. Enfrentando Felipe Lopes, do projeto social "Lutando Pelo Próximo", de São Caetano do Sul, o piracicabano impôs seu ritmo desde o início. Com uma performance avassaladora, abriu contagens protetoras em diversas ocasiões e venceu por unanimidade, com placar de 5x0, classificando-se para a grande final.