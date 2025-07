Os “pulos da Gata”

Decorridos os 258 anos, Piracicaba marca no dia 1º de Agosto o seu aniversário.

Com o Rio ainda murmurando a história. Não é à toa que ele canta, pois viu nascer, crescer, tropeçar e reinventar essa cidade, que não para de se perguntar onde estamos? Para onde vamos?

Formar uma cidade é mais do que abrir ruas e fincar casas. É sobre plantar gente, sonhos e teimosias no mesmo chão. É sobre enxergar além do mato, da pedra e do curso natural das águas. Piracicaba nasceu assim, no encontro da necessidade com a oportunidade. Na beira do rio, o povoado cresceu porque havia pesca, madeira, fertilidade, e sobretudo um chão que dizia “fique”!

Uma cidade se forma pela soma do solo, dos recursos naturais, das gentes que precisam, e que ousam. O empreendedorismo, antes mesmo de ter nome, era gesto. Era a dona de casa que cozinhava para os tropeiros, o fazendeiro que via no engenho mais que açúcar, o líder que via futuro onde outros só viam capim.