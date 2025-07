Cerimônias de adeus

E, então, o escrevinhador pergunta-se a si mesmo: “Por que tal assunto? Por que recorrer ao título do livro da magistral Simone de Beauvoir?” E, também a si mesmo, ele responde não saber de nenhum dos porquês. Aliás, mesmo por estar absolutamente decidido a não se ir embora. A ficar por aqui até ser o último a apagar as luzes. Ora, a ser verdade que os humanos são livres para exercer a sua vontade, o escrevinhador irá exercê-la: “Daqui, não saio; daqui ninguém me tira.” E fim de conversa.

Admitindo-se, porém, a absurda hipótese de ir-se em definitivo, faria, ele, o quê? Como? Pois, seria uma festa, um festival de excessos, de transgressões, de aventuras, de rebeliões. Não voltar a fazer muito do que fora feito. E mandar às favas muito, também, do que regras sociais, religiosas, políticas impuseram.

Obrigação de votar, por exemplo. Para quê? E – ó, raios! – usar gravata. Aquele pedaço de pano pendurado no pescoço – há algo mais absurdo? E “seguir a moda”, adequar-se àquilo que o pessoal inventa apenas para ganhar dinheiro? E o mulherio, sujeitando-se, obedientemente, ora a vestido curtinho, ora a longo; a cabelos soltos, a cabelos presos; ora a ser delicada, ora a ser grosseira? Cáspite!