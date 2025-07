XV abre venda de ingressos para jogo contra Guarani

Diante do duelo contra o Bugre, Moisés Egert deve continuar promovendo um rodízio no meio-campo, entre Serginho, Matheus Carvalho e Messias. Para o treinador isso aumenta a disputa interna entre os jogadores: "São jogadores inteligentes. Cada um entrega algo diferente. Temos que caprichar mais no terço final.”, disse em coletiva.

Vale lembrar que após a vitória do Primavera sobre os campineiros, na última rodada, o Alvinegro Piracicabano está na segunda colocação do Grupo 3 com 15 pontos conquistados.

Ingressos à venda

A venda presencial de ingressos começou na última segunda-feira (28) na secretaria do clube, se estendendo até as 18h00. Nos dias terça, quarta e quinta-feira (29, 30 e 31 de julho), a comercialização acontece das 9h00 às 18h00. Na sexta-feira (1º de agosto), véspera do jogo, as vendas na secretaria vão das 9h00 às 17h30.

A partir das 17h30 de sexta-feira, as vendas para a torcida quinzista serão transferidas para as bilheterias 1, 2 e 6, funcionando até as 20h45. Para os visitantes (Setor 4), a compra do ingresso físico deve ser feita na bilheteria do portão 3 na sexta-feira, das 17h30 às 20h45. A entrada para este setor também será pelo portão 3, na Rua Moraes Barros. Para maior comodidade, há também a opção de compra online através da plataforma Total Ticket.