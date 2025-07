Piracicaba volta a ser destaque dos Jogos Regionais após 6 anos

A delegação piracicabana, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer Atividades Motoras, somou 215 pontos e retornou ao pódio da competição, o que não ocorria desde 2019. Botucatu ficou com o primeiro lugar com 266 e Bauru em segundo com 246 pontos.

No total, a cidade conquistou os títulos no basquete masculino, damas masculino e tênis de mesa, ambos no sub-21. Na categoria livre, Piracicaba subiu ao lugar mais alto do pódio, no basquete feminino e masculino 3x3, handebol feminino, karatê masculino e feminino, malha e tênis feminino. Além disso, conquistou o vice com as damas feminino (sub-21), tênis de mesa masculino (sub-21), basquete feminino, ginástica artística feminino, ginástica artística masculino e no judô masculino e feminino.

“Parabéns aos atletas, técnicos, dirigentes e staff pelo empenho e dedicação, assim como o nosso prefeito Hélio Zanatta, pelo apoio. Quem venham os próximos desafios”, comemorou o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, que esteve presente na cerimônia de premiação acompanhado pelo secretário-executivo da Pasta, Claudinei Arruda, e pela chefe da delegação, Beatriz Beig.

“Tivemos a volta este ano de algumas modalidades importantes, como biribol e capoeira, após seis anos, e conseguimos retornar ao pódio dessa importante competição, fruto da dedicação e luta de todos os atletas, treinadores e dirigentes”, destacou Beatriz Beig.