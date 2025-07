O Luto que se transforma em luta

Como representante do povo piracicabano na Assembleia Legislativa, coloco meu mandato como uma ferramenta à disposição desta causa. Meu papel, neste momento, é ser um facilitador, um canal de diálogo para articular as forças necessárias e buscar os recursos que viabilizem não apenas o restauro da estrutura física, mas o reaquecimento da esperança no coração de cada um dos afetados. Serei incansável na busca por soluções e no apoio a todas as iniciativas que visem reerguer nosso Mercadão.

Reconstruir o Mercado Municipal é mais do que reerguer paredes, é reafirmar quem somos. É honrar nossos antepassados, amparar os presentes e legar às futuras gerações um símbolo ainda mais potente da nossa identidade. Das cinzas, não veremos o fim, mas a terra fértil onde plantaremos as sementes de um futuro ainda mais próspero. A alma de Piracicaba não se queima, ela se tempera no fogo das adversidades. E, mais uma vez, mostraremos ao mundo a força inabalável de um povo que sabe, como ninguém, o valor de um recomeço.

Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.