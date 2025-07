O peso não é preguiça, é o prato que transborda

Caros leitores, fechem os olhos e imaginem alguém culpando seu corpo por não queimar calorias o bastante.

Agora, abram nos diante de um dado desconcertante: nas nações mais ricas, nós gastamos, não poupamos, mais energia todos os dias. Quem trouxe essa revelação foi um mosaico humano desenhado por Amanda?McGrosky, Herman?Pontzer e mais de 80 cientistas, que mediram, com água duplamente marcada, o metabolismo de 4?213 adultos em 34 populações que vão desde caçadores coletores Hadza, na Tanzânia, a executivos em Chicago.

O estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences sob o título “Energy expenditure and obesity across the economic spectrum”, mostra que, quanto maior o desenvolvimento econômico, maior o total de calorias que o corpo gasta; mesmo ajustado o tamanho corporal, a queda no gasto energético é de míseros 6?% a 11?%, insuficiente para explicar os oceanos de sobrepeso de hoje.