É hora e vez das mulheres

Neste ano, o tema da Conferência é "Poder Feminino na Emergência Climática: Reconstruindo o Futuro Socioambiental". Esse tema foi escolhido porque a emergência climática é uma realidade – ainda que negacionistas queiram ignorá-la – e tem impactos muito fortes para as mulheres, sobretudo as mais pobres, negras, que residem nas periferias e nas áreas de risco.

A Conferência Estadual de Mulheres da APEOESP vem sendo espaço fundamental para que as professoras discutam sua realidade, suas demandas, suas necessidades, propostas e reivindicações, subsidiando as instâncias decisórias, como o Congresso Estadual da entidade, para que tomem as melhores decisões no que se refere à luta por igualdade de gênero e todos os demais assuntos que afetam a vida das mulheres, que são maioria na nossa categoria.

A Apeoesp realiza desde ontem a sua XII Conferência Estadual de Mulheres, em Águas de São Pedro, evento que prosseguirá até domingo. Nosso sindicato também está participando do processo de conferências abertas, municipal e estadual que culminarão na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, promovida pelo Ministério das Mulheres do governo federal.

Grande parte das vezes cabe quase exclusivamente às mulheres os cuidados com a família, quando atingida por enchentes, deslizamentos e outras consequências da crise climática que estamos vivendo. Nossa conferência aprofundará esse tema, considerando, inclusive, o importante papel que desempenham as professoras e demais profissionais da Educação na formação de uma consciência climática e de proteção ao meio ambiente. Considero, por isso, que a Educação ambiental deveria fazer parte do currículo escolar. Se não educarmos nossas crianças e jovens, talvez, o planeta não resista no futuro a tantas agressões e destruição.

A realização da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, por sua vez, já representa uma vitória para as mulheres brasileiras. A realização de conferências foi uma marca registrada dos governos dos presidentes Lula e Dilma, como espaços participativos de formulação das políticas públicas nas mais diversas áreas. Nos governos Temer e Bolsonaro elas foram extintas, pois o objetivo desses governos não era formular políticas públicas, mas sim destruí-las. A própria Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que tinha status de Ministério nos governos Lula e Dilma, foi extinta. No atual governo do presidente Lula, esse espaço institucional foi retomado, agora como Ministério das Mulheres.

Cabe ao Ministério das Mulheres a realização da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, porém cabe aos Municípios, aos Estados, ao Distrito Federal e à sociedade civil organizarem as conferências municipais, estaduais, distrital e as conferências livres no processo de preparação da Conferência Nacional. Lamentavelmente, o viés ideológico da extrema-direita, onde governam, vem representando um obstáculo neste sentido.