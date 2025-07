Moisés Egert muda XV contra Rio Branco após desfalques

Com 14 pontos conquistados, o Alvinegro Piracicabano ocupa a primeira colocação, com dois pontos de vantagem sobre o Primavera. Uma vitória sobre o time de Americana pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Copa Paulista.

O XV de Piracicaba entra em campo neste sábado (26) para enfrentar o Rio Branco em Americana, no Estádio Décio Vita, às 15h. A partida, válida pela sétima rodada da Copa Paulista, é crucial para o Nhô Quim, que busca manter sua invencibilidade na competição e a liderança isolada do Grupo 3.

O técnico do XV de Piracicaba, Moisés Egert, projetou o clássico regional e comentou sobre o momento distinto das duas equipes. "A conversa com eles foi: o momento que a gente está vivendo ninguém deu, a gente lutou, batalhou. Mas, ao mesmo tempo, nosso momento não permite 'mais ou menos', zona de conforto", destacou Egert.

Ele ressaltou a importância do jogo para as ambições do time. "Nós temos metas, e os pontos que, matematicamente falando, nos garantem a classificação. Não gosto de adiar. Vamos enfrentar um Rio Branco numa situação delicada, já tive situações como essa e sabemos como é. (...) Temos que continuar agregando valores, respeitando o adversário, com zona de conforto altíssima, e estudamos eles", completou o treinador.

Desfalques e provável escalação

Para o confronto diante do Tigre, Moisés Egert terá três desfalques importantes. O goleiro Gabriel Coutinho segue fora por lesão no joelho desde o início da competição. O goleiro Carlão, que vinha sendo titular, teve um problema na última partida e também deve ser baixa. Por fim, o zagueiro Almir Luan cumpre suspensão após ser expulso contra o São Bento.