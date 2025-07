Pés descalços, peitos nus

Ora, que Freud, Jung expliquem. Não quero saber. O fato é que – indignado com as tais loucuras destes dias – eis que me vi transportado a antigas e saudosas ruas de nossa terra. Com amiguinhos corríamos pelas calçadas, disputando estrepolias. A mais arriscada e adorável era a de “roubar” pedacinhos de peças de bacalhaus expostos às portas das “vendas”. E sair correndo.

Se tivéssemos, tínhamos apenas um par de sapatos. Ou as “paragatas”, que se tornariam luxuosas – ou luxentas – alpargatas. De roupas, usávamos calções ou “macacões” – feitos com panos de sacas de trigo. E os atualmente valorizadíssimos “jeans” eram as depreciadas roupas de trabalhadores. As “calças rancheiras”. Dos pobres.

Curiosamente, sentíamo-nos felizes. Éramos. E sabíamos. Preconceitos, injustiças sociais, as chamadas diferenças de e entre classes – tudo isso havia. Mas – e, no entanto – viviam-se belezas que, a pouco e pouco, foram esquecidas. A cordialidade, por exemplo. O respeito, mesmo que motivado por hipocrisias. Usando chapéus, homens tiravam-nos diante de pessoas, cumprimentando-as. Se sentados, ofereciam seus lugares aos mais idosos, às mulheres. E, a estas, abriam portas, faziam-se gentilezas, atenções especiais. Eram reconhecimentos expressivos de sua condição de mães e esposas. Quanto, porém, à convivência no lar, lá estavam machismo, paternalismo...