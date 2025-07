Você já leu a Constituição?

Esse teatro se desenvolve nos palcos brasileiros não condizente com o elenco que nos arrepiam, pela desfaçatez de seus integrantes que se não fosse para chorar muito menos para rir, pois os palhaços são os expectadores que forçados a estar presentes no dia a dia da vida, nos tornam indignos a cada momento.

Não há dúvida que a vida está mais “fácil” para os fora da lei do que aos abnegados, que lutam todos os dias, pensando num modo sério de levar a vida contrapondo com os espertos, os desocupados, os criminosos, os gulosos, os desonestos, os aproveitadores, que não cumprem os seus deveres urbanos, familiares e de cidadãos.

Mesmo a contragosto nesta plateia de “nariz vermelho” o espetáculo continua pois o enredo da legalidade tem que ser mantido a todo custo e o que era já não é, e o que vai ser ao futuro pertence.

No palco dos governantes, por conta do enredo da peça “Constituição de país”, o boneco do poder se vê no meio de uma contenda, onde os lados que se debatem vão acabar cada um com o seu pedaço: um braço pra uns, outro braço pra outros, as pernas para os mais fortes, a cabeça para os escalpelizadores e corpo para os abutres, tudo isso depois de empurrões, nomes feios, ofensas e algumas agressões corporais pelos que não são capazes de usar a capacidade para desenvolver um diálogo educado.