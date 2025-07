Batalhão maldito

Boaventura veio do Rio de Janeiro, alguns meses antes do início da Revolução. Era militar do Exército Brasileiro. Em carta, assinada apenas por Moraes, publicada no Jornal de Piracicaba de 27 de agosto de 1932, há uma citação de que a “Columna Maldita” não fuzila (como diziam).

Piracicabanos se agruparam ao 4º. Batalhão de Caçadores da Reserva atuando no Setor Norte da batalha. Segundo a revista “A Cigarra”, de setembro de 1932, estes voluntários realizaram acampamento em Cruzeiro e Guaratinguetá.

“Aqui em Piracicaba, iniciada a mobilização dos futuros componentes do 1°. Batalhão Piracicabano na segunda-feira do dia 10 de julho, partia o mesmo no sábado dia 16, do mesmo mês, com mais de 600 homens e algumas mulheres, pois o entusiasmo era tão grande que houve alguns casos de famílias inteiras se alistarem e seguirem neste batalhão”, disse Manoel Sampaio Mattos, que presidiu o MMDC de Piracicaba entre 1969 e 2000. “(...) Só no setor do Coronel Euclides Figueiredo, Setor Norte, para onde seguiu o nosso Batalhão Piracicabano, incorporado posteriormente ao 4º. B.C.R., entre voluntários e soldados regulares, nós tínhamos cerca de 20.000 homens – Só nesse setor”, relatou Mattos ao Jornal de Piracicaba em 9 de julho de 1986.

O número exato de voluntários servidos por Piracicaba é incerto. Os documentos, se existiram, sumiram. Alguns piracicabanos se alistaram em outras cidades.