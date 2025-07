Indagações sobre a filosofia infantil

O pai é um herói, a mãe é uma fada, a “tia” da escolinha é um poço de ciência que tudo sabe etc. etc. De onde vem essa segurança, de onde vêm as certezas do espírito infantil? Quais são as matrizes primeiras do seu pensamento, de onde procedem elas?

É incrível a profundidade da sabedoria infantil! Será que esse tesouro não faz parte da filosofia, só porque não assume, habitualmente, a forma interrogativa e questionadora daquilo que adultos convencionaram considerar como indissociável da atitude filosófica? Sinceramente, não sei responder com certeza, mas sou tendente a achar que as crianças têm matrizes de espírito filosófico muito autênticas e profundas, as quais nós, adultos, numa falsa maturação de espírito geralmente aprendemos a desaprender. O diferencial de grandes espíritos é justamente que conservaram em si algo de espírito infantil. É isso que os torna superiores à mediania e à mediocridade.

Meu saudoso e brilhante amigo Paulo Bomfim se definiu, num poema, como um menino que esqueceu de crescer. Fui também muito amigo do saudoso penalista Dr. Damásio de Jesus. Recordo que ele, já septuagenário, foi à Disneylândia com suas cinco netas, que na época eram pequenas. Enquanto viajavam, ele foi, dia a dia, no seu blog, transmitindo os comentários que as meninas faziam. Foi uma coisa encantadora. No final, ele publicou um artigo muito profundo, sobre a sabedoria das crianças e sobre os lados infantis dos adultos.