Autismo: Por Mais Inclusão em São Paulo

Como deputado estadual por Piracicaba e por todo o Estado de São Paulo, faço questão de reafirmar, com a clareza e a convicção que me são características, que o meu compromisso com a inclusão, o respeito e a garantia dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é permanente e inabalável. Para mim, essa pauta transcende qualquer debate partidário ou temporalidade, ela é uma das prioridades que movem minha atuação parlamentar e o meu diálogo diário com a sociedade.

É com uma imensa satisfação que vejo o trabalho legislativo se converter em conquistas reais para milhares de famílias. Recentemente, tive a alegria de ver aprovado um Projeto de Lei de minha autoria, o PL nº 395/2024, que considero um marco importante para a comunidade autista. Esta nova lei garante algo fundamental: o atendimento prioritário para pessoas com TEA em todos os órgãos públicos e instituições privadas do nosso estado. Além disso, ela estabelece que esses locais devem exibir o símbolo mundial do autismo em suas placas de atendimento. Essa medida não é apenas um detalhe, é um passo para a visibilidade e para que o respeito se torne uma prática comum no dia a dia.

A gênese desta proposta, e isso faço questão de ressaltar, não nasceu de um gabinete isolado. Ela é fruto do diálogo constante e da escuta atenta que mantenho com as famílias de pessoas com TEA, que frequentemente me procuram em busca de soluções para desafios que, muitas vezes, parecem simples, mas impactam profundamente suas vidas. Questões como a espera em filas, a dificuldade em consultas ou o acesso a serviços essenciais são exemplos claros de como a acessibilidade e o respeito ainda precisam avançar. Minha missão é traduzir essas necessidades em legislação efetiva.