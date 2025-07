Quando o corpo se move, a memória desperta

Recentemente, conversando com meus alunos nas aulas de personal, todos nós temos notado como cresce o número de pessoas com Alzheimer ao nosso redor. Mas imagine que cada passo na sua caminhada, cada contração suave do músculo na academia, seja um recado ao cérebro dizendo: “estou aqui e lembro me de você”.

Foi justamente isso que um estudo publicado recentemente, em 2025 no Complementary Therapies in Clinical Practice intitulado “Comparing the Impact of Various Exercise Modalities on Old Adults with Alzheimer’s Disease: A Bayesian Network Meta Analysis” revelou ao mergulhar em 29 ensaios clínicos envolvendo mais de 1?500 idosos. Ao comparar diferentes modalidades de movimento, os pesquisadores mostraram que o oxigênio extra de uma caminhada rápida tem 79?% de probabilidade de liderar a corrida quando o assunto é clarear a mente. Traduzindo em prática: cerca de três pontos a mais em testes cognitivos, equivalentes a recuperar meses de desempenho que pareciam perdidos.

Mas há dias em que a vida pede firmeza. Nesses momentos, erguer um halter ou tensionar uma faixa elástica não é apenas fortalecer o braço; é potencializar a qualidade de vida. O treinamento de resistência foi campeão em devolver autonomia às tarefas simples como vestir se, pentear os cabelos, preparar o café ou, como gosto de dizer aos meus alunos, andar pela rua carregando duas sacolas sem perder o equilíbrio. Pequenas vitórias que, somadas, devolvem dignidade a quem muitas vezes sente a própria história escapar pelos dedos.