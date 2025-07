Veta, Lula!

Estou profundamente indignada com a manobra do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que levou à aprovação na madrugada desta quinta-feira, dia 17 de julho, do projeto de lei que flexibiliza a aplicação das leis ambientais, o chamado "PL da devastação"

Esse projeto favorece de forma criminosa os setores mais retrógrados do agronegócio e do empresariado, nacional e estrangeiro, que atua no nosso país, aqueles mais descompromissados com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável, pois dispensa de licenciamento ambiental os empreendimentos agropecuários e industriais.

O projeto foi pautado pelo presidente da Câmara para ser votado literalmente na calada da noite, sendo aprovado por 267 votos contra 116. Isso demonstra como a maioria de direita e exrema-direita no Congresso Nacional opta pela destruição do país quando se trata de defender os interesses daqueles que visam o lucro a qualquer custo e que financiam suas campanhas. Isso quando não são eles próprios empresários sem escrúpulos e sem limites éticos.