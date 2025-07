Inteligência emocional: a competência mais importante

Você já ouvir falar sobre “domínio das emoções”? Pois é... isso não existe! Ninguém domina as emoções. Elas acontecem e pronto. É instintivo. Você não autoriza a alegria chegar... você não autoriza a tristeza chegar... você não autoriza a raiva chegar... você não autoriza o medo chegar. Veja que falei das quatro principais emoções que existem. Mas temos ainda muitas outras.

Mas, então, se eu não as domino, o que posso fazer? Pois bem, aí entra em cena a considerada, atualmente, a principal competência que um ser humano deve ter na vida pessoal e na vida profissional: Inteligência Emocional? Isso! O que fazemos (a nosso favor e a favor dos outros) com o “mal” ou o “bem” que as emoções nos proporcionam e, ao mesmo tempo, como navegar cada vez mais num nível emocional superior aos problemas que a vida nos traz, ou seja, eu não domino, mas eu tomo conhecimento, controlo e gerencio!

Ao longo do tempo, o alto QI (coeficiente de inteligência), foi considerado como chave do sucesso e das realizações pessoais ou profissionais. No entanto, aos poucos, a humanidade está sentindo a importância decisiva e transformadora do QE (inteligência emocional), ainda mais em momentos de crise ou de dificuldades que sempre passamos e que exigem ainda mais de cada um de nós. Importante lembrar que problemas, dos mais variados, sempre acometem a humanidade.