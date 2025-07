Morre Ozzy Osbourne; vocalista original do Black Sabbath

De acordo com a nota divulgada pela família, Osbourne morreu cercado por familiares. O texto também pediu respeito à privacidade dos parentes neste momento.

A trajetória de Ozzy Osbourne começou no final da década de 1960. Com o Black Sabbath, gravou álbuns como Paranoid e Master of Reality, considerados referências no gênero. Após deixar o grupo em 1979, iniciou carreira solo. Entre os principais trabalhos dessa fase estão as músicas Crazy Train e No More Tears.

Além da carreira musical, o cantor também participou de um programa de televisão ao lado da família. O reality show The Osbournes foi exibido entre 2002 e 2005, mostrando a rotina do artista e seus familiares.