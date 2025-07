O apito soou. Não era o do juiz, mas o da História chamando para mais uma partida: o grande clássico , A Cópula do Mundo. Em campo, os mandatários, chefes de Estado e líderes influentes, todos vestidos com seus ternos de jogo, devidamente engomados de vaidade. Mas não havia traves, nem regras claras. Apenas um campo sem fronteiras onde todos chutam, berram, empurram e juram estar certos.

De um lado, Donald Trump (EUA), atacante de cotovelos afiados e declarações inflamadas. Do outro, Xi Jinping (China), zagueiro milenar, que joga com tática confucionista e um muro na grande área. No meio-campo, Emmanuel Macron (França), elegante e escorregadio, tentando distribuir a bola entre as potências enquanto segura sua própria posse. Na lateral-esquerda, Lula (Brasil), gingando com o povo e tentando convencer a torcida de que a bola ainda é redonda, mesmo quando parece "quadrada".

Narendra Modi (Índia) corre como maratonista espiritual, enquanto Olaf Scholz (Alemanha) tenta manter a disciplina tática em meio ao caos. Giorgia Meloni (Itália) cruza bolas conservadoras, mas vive armando jogadas imprevisíveis. Zelensky (Ucrânia), camisa 10, corre com sangue nos olhos e microfone na chuteira. Já Putin (Rússia) não joga: invade o campo alheio e marca gol com mão de ferro, sob vaias e aplausos divididos.