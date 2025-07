Vida sexual em datas específicas (comemorativas)

Sexo especial só em épocas específicas? No dia dos namorados? No aniversário de casamento/namoro? Passagem de ano novo? Viagem de férias? Acompanhem algumas dicas da amiga, psicóloga, educadora e terapeuta sexual, Arlete Gavranic:

Nem sempre essa ‘inadequação’ ou ‘incapacidade para estar a dois’ é uma realidade. Vale ressaltar que as mudanças socioeconômicas têm promovido muitas modificações no âmbito das relações, e nem sempre as pessoas se dão conta do quanto isso pode modificar relacionamentos afetivos–sexuais.

Hoje uma grande parte das mulheres trabalha e tem como se sustentar. Muitas vezes ganham mais que alguns namorados, ‘ficantes’ ou pretendentes. Com isso, as mulheres têm desenvolvido padrões de comportamento mais independentes. Elas saem e compram o que têm vontade, planejam seus finais de semana, férias...

Não muito raro investem em cantadas e convidam (ou se insinuam quase explicitamente) para uma saída ou viagem.

Muitos homens acham interessante conviver com essas mulheres, são amigas interessantes, descontraídas, financeiramente independentes e amantes sensuais e ativas no desejo e na busca de satisfação. Mas, ao mesmo tempo que eles fogem das mulheres muito dependentes, pois são sufocantes emocionalmente e caras financeiramente, se intimidam quando pensam numa relação mais estável com essas mulheres modernas.