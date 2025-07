Piracicaba é campeã no karatê e handebol, e está em 3ª no geral

A delegação de Piracicaba, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, brilhou no fim de semana com conquistas expressivas nos 67º Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Lins. A cidade se destacou ao conquistar os títulos nas modalidades de karatê e handebol feminino livre, e agora ocupa a terceira colocação na classificação geral, com 56 pontos. A competição reúne mais de 5 mil atletas de 44 municípios da 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo e segue até sábado, 26 de julho.

No sábado, a equipe de karatê de Piracicaba dominou os tatames e conquistou o título por equipes tanto no masculino quanto no feminino. O karatê feminino teve desempenho perfeito, com 100% de aproveitamento e oito medalhas de ouro, conquistadas por: