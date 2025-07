Homem que riscou carro de mulher em Piracicaba é detido

O autor, de 37 anos, foi localizado no dia seguinte. Ele é morador em situação de rua e já possui quatro passagens anteriores por furto e uma por roubo. A polícia informou que ele não tem endereço fixo, circula por diferentes bairros da cidade e raramente pernoita no mesmo lugar.

Embora identificado e localizado, o homem irá responder ao processo em liberdade, uma vez que a legislação vigente classifica o ato como dano ao patrimônio, um crime que não prevê prisão imediata.

A perícia técnica foi acionada para avaliar os danos ao veículo, e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Piracicaba. As investigações prosseguem para reforçar as provas no inquérito policial, que deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado à Justiça.