Autoestima: a raiz silenciosa de todas as nossas relações

Por isso é tão importante falar sobre autoestima nas escolas, nas famílias, nas conversas do dia a dia. Crianças que crescem com um senso saudável de quem são têm mais chances de se tornarem adultos confiantes, empáticos e equilibrados. E adultos com autoestima fortalecida se tornam parceiros melhores, pais mais atentos, amigos mais presentes. É uma corrente que se forma.

Vale lembrar que autoestima não é algo fixo. Ela oscila, muda, cresce e, às vezes, diminui dependendo das fases da vida. A boa notícia é que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível fortalecer esse olhar para si com pequenas atitudes diárias. Às vezes, tudo começa com o simples ato de se escutar com mais gentileza.

Claro que a autoestima pode ser abalada em qualquer fase da vida, um término, uma demissão, uma traição, tudo isso pode mexer com o nosso senso de valor. Mas quando a base está firme, a gente balança, mas não quebra. E mesmo que tenha sido construída de forma precária, sempre é possível recomeçar. Terapia, autoconhecimento, boas relações e pequenos atos de autocuidado ajudam a refazer esse alicerce.