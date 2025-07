Campeonato Paulista de Rolimã terá representantes de Piracicaba

Aos fãs do esporte, preparem-se! Piracicaba também sediará o XII GP de Rolimã no dia 9 de agosto, na Avenida Marins, no bairro do Jupiá, a partir das 10h. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (19) 98724-8033. O regulamento completo para participação está disponível no Instagram: @rolimapiracicaba. É obrigatório o uso de capacete para todos os participantes.

O evento de Piracicaba se destaca por ser o único GP do Brasil que conta com a categoria Kids, voltada para crianças de 6 a 10 anos. Além disso, as 100 primeiras inscrições terão direito a camiseta. A etapa piracicabana terá entrega de troféus e medalhas aos campeões, prometendo um dia de muita diversão e competição para todas as idades.