Brasil vence Japão e se classifica para fase final da competição

Na manhã desta sexta-feira (18), a seleção masculina de vôlei deu um show em quadra e venceu o Japão por 3 sets a 0, com as parciais 25/21, 25/23 e 28/26. Com esse resultado, a equipe liderada por Bernardinho se classificou para a fase final da Liga das Nações de Vôlei. Sem tempo para descansar, o Brasil enfrenta a Turquia na madrugada deste sábado (19), às 3h30, com transmissão do SportTV.

O jogo

O duelo começou equilibrado, com Brasil e Japão alternando bons lances. Ainda assim, os brasileiros se mantiveram à frente na maior parte do tempo. A combinação entre os ataques potentes de Alan e a eficiência de Flávio no meio da rede deu ritmo ao time. Judson também teve boa participação, garantindo regularidade nas viradas de bola. Pelo lado japonês, Miyaura se destacou, tentando furar a defesa brasileira com ataques rápidos e bem colocados. Mas, na reta final, o bloqueio do Brasil apareceu com força: foram cinco pontos diretos que neutralizaram a reação adversária. O set foi encerrado com um ataque preciso de Honorato, em 25 a 21.