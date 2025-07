XV enfrenta o São Bento na busca pela classificação ao mata-mata

Com 11 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro Piracicabano só perde a primeira posição em caso de derrota para o Bentão e se o Primavera vencer o Rio Branco, em confronto que ocorre no domingo (20).

O XV de Piracicaba encerrou a preparação para enfrentar o São Bento, em duelo que será nesta sexta-feira (18), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Paulista. A partida será no Estádio Barão da Serra Negra, às 20h, onde o Nhô Quim defende a liderança do Grupo 3.

Em entrevista coletiva antes do duelo, o treinador do Xvzão, Moisés Egert, exaltou o adversário e fez uma projeção sobre a partida: “São Bento E XV tem feito confrontos equilibrados, é um clube que até “ontem” vinha numa Série A1, Série B e C, mas não podemos temer o adversário”.

O técnico xvzista ainda comentou sobre o que mudou do jogo anterior contra o Bentão para esse. “O desempenho não foi bom, o empate foi comemorado naquele momento, pela pressão do São Bento nos minutos finais entre outros problemas (...) Hoje temos uma equipe com uma identidade, com confiança e melhora física”.

Sem mais jogadores lesionados nem suspensos, o clube piracicabano deve manter a base titular que venceu o último jogo contra o Paulista de Jundiaí. A provável escalação será: Carlão, Michel, Almir Luan, Luiz Gustavo, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manuel, Matheus Carvalho (Serginho); Erik Bessa (Messias), David Ribeiro e Paulo Marcelo.