Brasil goleia Bolívia e assume liderança do grupo B

Na noite desta quarta-feira (16), a seleção brasileira feminina de futebol conquistou uma vitória ampla contra a Bolívia, lanterna do Grupo B, na segunda rodada da Copa América Feminina 2025. Com um placar de 6 a 0, as Canarinhas contaram com um hat-trick de Kerolin, dois gols de Luany e um gol de Amanda Gutierres, que já havia marcado na estreia do torneio. O próximo desafio do Brasil será na segunda-feira (21), às 21h, contra o Paraguai, com transmissão da TV Brasil e SporTV.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Brasil mostrou total domínio desde o início. Com apenas 11 minutos, Luany abriu o placar após aproveitar um chute fraco de Dudinha e finalizar com precisão. O time seguiu pressionando, criando boas oportunidades: Kerolin quase marcou duas vezes, mas parou na trave em ambas as tentativas. Aos 31 minutos, Luany ampliou, aproveitando o rebote de uma finalização de Fátima. Pouco depois, Kerolin converteu um pênalti com frieza, garantindo o terceiro gol brasileiro antes do intervalo. O domínio era tão claro que a seleção teve 12 finalizações contra nenhuma da Bolívia.