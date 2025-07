Piracicaba estreia hoje (17) nos Jogos Regionais

Piracicaba entra em ação nesta quinta-feira, 17 de julho, nos 67º Jogos Regionais de Lins, competição que reúne cerca de 5.000 atletas de 44 municípios da 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A edição deste ano contará com cidades como Bauru, Jaú e Botucatu, e vai até o dia 26 de julho.

VEJA MAIS:

Delegação de Piracicaba é destaque com número expressivo de participantes

A cidade será representada por 46 equipes, nos naipes feminino e masculino, com um total de 430 atletas e treinadores. Além disso, a delegação conta com 35 integrantes da comissão dirigente e equipe de apoio. Todos os representantes de Piracicaba ficarão alojados na Escola Estadual Fernando Costa, situada no centro de Lins.