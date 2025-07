Pela manhã, saímos do hotel, cujas janelas se abriam para a visão de um lindo castelo antigo. Íamos visitar o Santuário di San Michele Arcangelo, padroeiro da cidade, que fica no Monte Balzata. O anel estava no meu dedo, com a pedrinha azul, cor dos olhos da minha nona. Mas a igreja estava fechada, e ficamos tristes...

Do nada, apareceu um senhor que a abriu e pudemos entrar. Ele explicou que a imagem do padroeiro pintada no altar, teve uma imensa rachadura causada por conta de um terremoto que aconteceu em 1857. Tentaram fechar várias vezes, mas a rachadura sempre voltava, então, a deixaram ficar. Quando uma pessoa almeja uma graça, coloca a mão espalmada na fenda e a recebe.

Ao colocar minha mão sobre a rachadura para fazer meus pedidos e agradecer por tudo, a safira azul não estava mais no anel...Caiu em algum lugar. Como saber onde?