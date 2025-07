Um ano depois, as marcas da destruição ainda permanecem — na natureza, nas pessoas e na memória coletiva.

É impossível esquecer o dia 7 de julho de 2024. A data marcou o início do maior desastre ambiental já registrado no Rio Piracicaba. Milhares de peixes mortos, ribeirinhos impactados, a fauna silvestre em desequilíbrio e um rastro de destruição deixado por uma ação humana que jamais deveria ter acontecido.

Tudo começou com o despejo irregular de resíduos no Ribeirão Tijuco Preto, que deságua no Rio Piracicaba. Em poucas horas, a água — que é sinônimo de vida — já não podia mais ser vista assim. O que se via eram peixes agonizantes em busca de oxigênio. O primeiro cenário a causar impacto foi a famosa Rua do Porto, tradicional ponto turístico e motivo de orgulho para moradores e visitantes, que costumam apreciar de perto as belezas do Piracicaba em suas margens. Ali surgiram os primeiros focos de peixes mortos.