E quem se liberta de mãe?

Para citar coisinha só: quem se liberta de mãe? Na adolescência, até que, bobinhos, acreditam nisso. Fugir de casa, xingar, desrespeitar, “quem manda em mim sou eu”! Passando-se um tempo, chega o namoro. O bichinho gaba-se diante da amada: “Sua mãe não faz bolo igual ao da minha”. E orgulhoso ainda mais: “Um dia, você vai conhecer minha mãe e ver que mulher ela é!” Do pai, pouco se fala: “Ele até que é bonzinho. Mas quando fica bravo...”

A sabedoria popular consagrou a realidade: “mãe é mãe”. E acabou a conversa. Até o finzinho da vida deles, ela é presente na existência dos filhos. Vai daí, a tal superioridade masculina não passar de grande farsa. Digo-o por mim, outros que falem por si mesmos: o homem é dependente da mulher. Nem sequer se diga de interdependência. Dentro de casa, é dependente!

Submissos, começamos no ventre da mamãe. Por nove meses. Saindo daquele aconchego, recebemos o primeiro banho. Pelas mãos de mulher. Berrando, esganiçando, somos levados, limpinhos, a quem nos pariu. Ela agasalha, abraça, dá calor e – outro milagre! – dos seios dela corre o leite precioso, primeiro alimento do nascituro. Leite de mulher. E começa a jornada do bebezinho.