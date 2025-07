Atletas brilham no atletismo; Jogos Regionais começam quarta (16)

Os Jogos devem reunir cerca de cinco mil atletas de 44 cidades da 3ª Região Esportiva do Estado, incluindo Bauru, Jaú e Botucatu. A abertura oficial será realizada no dia 16/07, às 19h30, no Ginásio Municipal João dos Santos Meira. As competições começam no dia 17.

As equipes piracicabanas de futebol masculino, vôlei de praia, atletismo, xadrez, handebol e taekwondo partem já no dia 16 para Lins, com saída programada para as 14h em frente ao Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. O alojamento da delegação será na Escola Estadual Fernando Costa.

Expectativa é de pódios e boas marcas

Segundo Beatriz Beig, chefe da delegação, a expectativa é positiva. “Tivemos o retorno de modalidades como biribol e capoeira, que estavam fora há seis anos. Piracicaba é referência esportiva na região, e queremos voltar ao pódio”, afirmou. O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou a tradição e dedicação dos atletas piracicabanos. “Mesmo diante de grandes adversários, acreditamos no potencial dos nossos representantes, tanto da nova geração quanto dos mais experientes”, disse.