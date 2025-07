O cooperativismo como motor de desenvolvimento

Somente no ano passado, mais de 305 mil empregos foram gerados por este setor. Essas cifras não são apenas estatísticas, são a tradução do impacto positivo na vida de milhões de famílias.

O cooperativismo, em sua essência, baseia-se na união de pessoas em prol de um objetivo comum, onde os ganhos são compartilhados e as decisões, tomadas coletivamente. Os números da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP) são de respeito: cerca de 3,5 milhões de cooperados distribuídos em quase 700 cooperativas, que juntos contribuíram com expressivos R$ 190 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) paulista – o equivalente a 5,3% do total.

Gostaria de abordar hoje com vocês um tema crucial para o nosso futuro: o cooperativismo. Longe de ser apenas um modelo de negócio, ele representa uma filosofia de vida e de trabalho capaz de transformar realidades, gerar prosperidade e fortalecer laços comunitários. Em minha trajetória como Deputado Estadual e, agora, na presidência da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista (Frencoop SP), tenho visto de perto a força desse movimento, especialmente aqui em nossa Piracicaba e em todo o Estado de São Paulo.

Em nossa região, a presença e a força do cooperativismo são notórias. Piracicaba e seus arredores são um celeiro de exemplos bem-sucedidos. Instituições como a Coplacana, a Unimed e a Uniodonto são pilares que demonstram a diversidade e a solidez do modelo cooperativo, seja no agronegócio, que representa 45% do setor cooperativo estadual, ou na saúde, com suas 52 instituições e 4,5 milhões de beneficiários. Não é exagero afirmar que o cooperativismo é um dos grandes propulsores da economia local, garantindo não apenas desenvolvimento, mas também serviços essenciais e oportunidades para nossa gente.

Minha dedicação a essa causa é pessoal e institucional. Assumi a presidência da Frencoop SP, sucedendo o amigo e hoje prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, com o compromisso de ampliar o diálogo e as políticas públicas que fomentem esse setor. Na recente visita à OCESP, tive a oportunidade de reforçar meu compromisso com o presidente Edivaldo Del Grande, discutindo estratégias e a importância de iniciativas como a criação do Dia Estadual do Cooperativismo. É fundamental que o Poder Legislativo atue como um parceiro ativo, criando um ambiente favorável para que as cooperativas continuem prosperando e gerando valor para toda a sociedade.

Mas o cooperativismo vai além dos indicadores econômicos. Ele é um agente de transformação social profundo. Cooperativas de crédito, por exemplo, preenchem lacunas deixadas por instituições financeiras tradicionais onde bancos simplesmente não chegam, democratizando o acesso a serviços financeiros. E não podemos esquecer das cooperativas populares, que resgatam a dignidade e promovem a inclusão. O trabalho inspirador de organizações como a Gerando Falcões, ainda que não seja uma cooperativa no formato tradicional, ecoa os mesmos princípios de colaboração e poder comunitário que o cooperativismo preconiza, mostrando o imenso potencial da união para combater a pobreza e promover o desenvolvimento humano.