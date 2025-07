Por que seu corpo cansa tanto?

Imagine sentir-se exausto depois de tarefas simples como subir uma escada ou dar uma volta no quarteirão. Para milhões de pessoas que enfrentaram a COVID-19, essa sensação não é passageira, é uma nova rotina. A isso damos o nome de Long COVID, uma condição que pode afetar até 25% dos infectados pelo vírus, segundo a American Heart Association.

Mas o que realmente acontece dentro do corpo de quem desenvolve Long COVID? A resposta começa com o que os médicos chamam de descondicionamento cardiovascular. Pense no seu coração como um músculo que, quando pouco usado, seja por causa de internações, isolamento ou medo de se movimentar — começa a enfraquecer. O resultado? Um coração menor, menos eficiente, que precisa bater mais rápido para manter o mesmo trabalho. Esse é o motivo da taquicardia, da falta de ar, da tontura e, principalmente, do cansaço extremo que tantas pessoas relatam. Quem trabalha com saúde e escuta esses relatos com frequência sabe o quanto eles são reais e impactam vidas. Eu mesmo já ouvi alguns por aqui…

No estudo “Exercise Intolerance and Response to Training in Patients With Postacute Sequelae of SARS-CoV2 (Long COVID)”, publicado na revista Circulation, os pesquisadores detalham como esse descondicionamento é semelhante ao que ocorre com astronautas no espaço ou pacientes em repouso absoluto: o coração perde força, o volume de sangue circulante diminui e os músculos ficam menos eficientes em captar oxigênio. A boa notícia é que tudo isso pode ser revertido.