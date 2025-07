A força curadora da sabedoria

Quantos são rejeitados e desonestamente injustiçados por conta do tema de hoje, em famílias, amizades, empresas, instituições, igrejas, enfim, em todo lugar onde haja “ser humano”. Mas, quem perde? Todos!

Caso você esteja passando por um momento assim, ou ainda não superou, quero lhe ajudar com algumas informações curadoras, mas você precisa acreditar e agir em consonância com isso, porque sua vida certamente vai mudar e você vai se surpreender com você mesmo!

Não se importe quando alguém te rejeitar ou ignorar. Sei que não é fácil, mas evite a mania de achar que “você” é sempre o culpado. Sendo racional e realista, você vai acreditar cada vez mais em você. Exemplo: precisa ser culpa sua o fato de alguém não gostar de você ou não aprovar alguma atitude sua? Podem existir razões fora do seu controle... E essa pessoa? É Deus? É a perfeição? Ela tenta ou tentou te ajudar, pelo menos? Pode ser que ela não tenha personalidade própria, não tenha educação, experiência ou até o conhecimento e a maturidade necessária para lidar com aquela situação; e pode também ser que o “lado pessoal”, junto com a inveja, raiva, não aceitação ou outros sentimentos ruins ou até mesmo problemas pessoais estejam, infelizmente, dominando.

Seja você, antes de tudo. Adaptar-se a um relacionamento, a um emprego ou a qualquer coisa, é deixar-se, deixando de se amar…Se você não agrada, não “compre” esse problema. Se alguém não tem a capacidade de lidar com dificuldades e diferenças de forma responsável e madura, procurando soluções positivas e não decisões intempestivas, definitivamente essa relação (pessoal ou profissional) não deve ser bem-vinda à sua vida.