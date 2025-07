A sigla FOMO vem da expressão em inglês “fear of missing out”, que traduzida para o português significa “medo de ficar de fora”. Esta denominação é usada como o medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos, o que faz com que a pessoa mantenha-se conectada às redes sociais. O termo também é utilizado para a curiosidade em saber o que os outros estão fazendo, vestindo, comendo, sentindo, etc. (Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP).

É uma sensação de ansiedade e apreensão que surge quando uma pessoa teme estar perdendo experiências, eventos ou oportunidades que outras pessoas estão aproveitando. Embora não seja reconhecida como uma condição médica oficial, o FOMO é uma preocupação crescente na era digital, frequentemente desencadeada pelo uso excessivo das redes sociais (ABP).

Alguns dos principais sintomas são: dedicar muito tempo às redes sociais, usar excessivamente o celular, inclusive durante as refeições, durante o trabalho ou até dirigindo, ter dificuldade em viver o momento e preocupar-se em tirar fotos para publicá-las nas redes sociais, esperar constantemente novas notificações no celular, aceitar propostas para todas as festas e eventos por medo de se sentir excluído, entre outros.

Algumas causas