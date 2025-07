Visitas Inesperadas

Podemos, desse modo, nos habilitar para o necessário enfrentamento de ocorrências promotoras de mudança significativa em nossa vida. Tomemos o exemplo da morte – a ocorrência mais certa na vida de todos nós. Raramente nos preparamos adequadamente para essa experiência, seja a nossa própria ou a de alguém próximo. Por sua inevitabilidade, torna-se imperiosa uma preparação prévia, de longo prazo, através de instrução espiritual adequada, da compreensão de certas leis e de seu mecanismo de ação nas diversas circunstâncias da vida, do cultivo e do fortalecimento da fé, da comunhão com níveis mais profundos de nosso próprio ser, através de oração e meditação, aliadas à prática sistemática de ações de natureza altruísta, as quais despertam e desenvolvem em nós importantes qualidades anímicas, ao mesmo tempo que nos predispõem à recepção de auxílio espiritual.

Se não podemos evitar essas ocorrências, por estarem fora do nosso âmbito de ação e fugirem ao nosso controle, sempre temos a possibilidade de cultivar a harmonia e a fortaleza interiores a fim de enfrentarmos tais surpresas, quando nos alcancem, com relativa serenidade, equilíbrio emocional, lucidez mental, ao mesmo tempo que esclarecidos por orientações corretas e fortalecidos pela fé. Sabe-se que o manancial de ensinamentos de caráter espiritual ofertado à Humanidade ao longo dos séculos tem, dentre seus objetivos, o de nos preparar para o correto enfrentamento de situações desafiadoras.

Nos diversos lances da vida, independentemente de nossas ações e escolhas, somos surpreendidos por situações com as quais não contávamos ou que nos contrariam as expectativas. A necessidade súbita de mudança de domicílio, cidade ou país, a perda de emprego, a doença grave ou a morte de um familiar próximo, crises políticas, econômicas e sociais, cataclismos diversos que surpreendem por sua intensidade e poder de devastação – incontáveis são as ocorrências capazes de abalar nossa precária tranquilidade, motivo pelo qual parece-nos prudente uma preparação adequada para o enfrentamento de tais ocorrências. Podem suceder a qualquer momento da vida e, qualquer que seja nossa condição cultural, social ou econômica, estamos sujeitos a tais visitas inesperadas.

Nossa conduta nem sempre é coerente nem obedece ao bom senso, tanto que, do ponto de vista material, costumamos tomar inúmeras providências preventivas a fim de nos precavermos quanto a possíveis situações adversas, ao mesmo tempo que, com relação à nossa vida psíquica e anímica, somos capazes de viver quase de modo automático e negligente, até o momento em que situações críticas e sérios problemas nos desafiem o equilíbrio e nos testem as forças. Enquanto vivendo sob o predomínio do ego, somos tão cuidadosos com as coisas materiais quanto negligentes com nosso ser essencial, a ponto de nos desesperarmos com situações que poderíamos enfrentar serena e lucidamente.

Buscar o incessante autoconhecimento, trabalhar o aperfeiçoamento do caráter, empenhar-nos na melhoria íntima a cada oportunidade, servir além do cumprimento do próprio dever, são algumas medidas que nos fortalecem e pacificam interiormente, as quais, aliadas a uma adequada educação espiritual, muito podem nos ajudar quando nos vemos diante de problemas inesperados e de provações intensas. Nesse sentido, podemos aferir a validade dos ensinamentos de natureza espiritual de que dispomos pelo quanto nos ajudam a enfrentar e superar com firmeza e equilíbrio situações imprevistas e surpresas desagradáveis.

André Salum é médico homeopata.