Conversas que curam: a base da conexão verdadeira

Ninguém nasce sabendo se comunicar bem, a gente aprende na prática, errando, se atrapalhando, falando demais ou de menos e com sorte escutando com o coração aberto. A comunicação eficiente nos relacionamentos é muito mais do que escolher palavras bonitas, ela é feita de escuta atenta, respeito, paciência e, principalmente, da intenção sincera de se conectar com o outro.

Quantas vezes você já acreditou que estava sendo claro, mas a outra pessoa entendeu tudo ao contrário? Ou então guardou o que sentia para não gerar conflito e acabou remoendo sozinho? Quando a gente não se expressa de forma verdadeira ou quando o outro não escuta com presença, pequenas rachaduras começam a se formar. São gestos que deixam de ser notados, silêncios que pesam mais do que gritos, mágoas que poderiam ser evitadas com uma simples frase dita com carinho.

Falar com clareza não é ser agressivo, escutar com atenção não é apenas esperar a sua vez de responder.