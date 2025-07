Lucas Beraldo quer deixar o PSG e XV pode lucrar milhões; veja

O zagueiro piracicabano Lucas Beraldo, não deve permanecer no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Segundo informações do jornal francês ‘L’Equipe’, o jogador solicitou à diretoria do clube francês a sua negociação, com o objetivo de ter mais tempo em campo. O PSG teria aceitado o pedido e estaria disposto a vendê-lo por 30 milhões de euros (R$ 195,1 milhões).

O pedido de Beraldo foi feito durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, torneio no qual o jogador de 21 anos atuou em cinco partidas, sendo três como titular. Na semifinal e na final, Beraldo iniciou os jogos devido à suspensão de Pacho, zagueiro equatoriano considerado titular absoluto da equipe.