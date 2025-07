Brasil vence Venezuela por 2x0; veja os detalhes do confronto

Na estreia da Copa América Feminina 2025, a Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 2x0 em um jogo de poucos lances emocionantes. Os gols da vitória foram marcados por Amanda Gutierres, no primeiro tempo, e Duda Sampaio, aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil assume a segunda posição do Grupo B, atrás apenas do Paraguai pelo saldo de gols. A próxima partida será na quarta-feira (16), às 18h, contra a Bolívia, com transmissão da TV Brasil e SporTV.

Atuação morna

O início da partida foi promissor, com o Brasil pressionando e conquistando dois escanteios antes dos cinco minutos. No entanto, as primeiras finalizações foram da Venezuela, que não ofereceram perigo real à goleira Lorena. Com o passar do tempo, as venezuelanas equilibraram o jogo e chegaram perto de abrir o placar aos 24 minutos, quando Dayana Rodríguez passou por Marta e quase marcou por cobertura na saída de Lorena.