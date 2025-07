XV garante liderança isolada e inicia preparação contra São Bento

O XV de Piracicaba conquistou uma vitória crucial no último sábado (12) ao bater o Paulista por 1 a 0 no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 5ª rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. Com o resultado, o Nhô Quim assumiu a liderança isolada da chave, somando agora 11 pontos.

A partida foi marcada pelo equilíbrio, mas o time piracicabano soube capitalizar melhor sua oportunidade no segundo tempo. A forte marcação imposta pelo XV dificultou as ações ofensivas do Galo do Japi, que, com a derrota, perdeu sua invencibilidade em casa na competição. O Tricolor, com quatro pontos, caiu para a quinta colocação no grupo, fora da zona de classificação.

Um passo da classificação